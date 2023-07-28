Ольга Харлан відмовились тиснути руку росіянці після того, як перемогла її на чемпіонаті світу. Український спорт у захваті від вчинку фехтувальниці.

Варте уваги Укрпошта анонсувала марку на честь Харлан, яка не потиснула руку росіянці ціною дискваліфікації

Разом – сила

Ольга Харлан поплатилась місцем на чемпіонаті світу, проте змогла продемонструвати усьому світу свою чітку позицію. Українка відмовилася тиснути руку своїй суперниці із Росії Анні Смірновій, яку перемогла вона перемогла на міжнародних змаганнях. Харлан запропонувала опонентці стукнутись шаблями, проте та їй відмовила. Росіянка перебувала на доріжці ще протягом 50-и хвилин після інциденту, оскільки подала апеляцію на дії Ольги.

Після 50-хвилинного обговорення організатори чемпіонату світу все ж присудили перемогу українці. Проте пізніше було повідомлено, що Харлан дискваліфікована зі змагань. Ба більше, українку можуть відсторонити на 60 днів від подальших стартів, що ставить під загрозу її участь на командному чемпіонаті світу. Український спорт відразу відреагував на скандал, тому кинувся підтримувати відважну Харлан.

Зокрема, своє слово підтримки висловив колишній володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко. Український футболіст виявився не багатослівним, тому потужного тексту все ж видати не зміг. Легендарний виконавець зазначив, що він перебуває на стороні на стороні Харлан та повністю підтримує її дії, а також зазначив, що проти українки була вчинена "велика несправедливість".

Ольго, я на вашій стороні. Велика несправедливість була вчинена проти вас,

– написав Шевченко.

Також варто відзначити, що Федерація фехтування України активно вимагає скасування дискваліфікації Ольги Харлан, а Міжнародний олімпійський комітет також встиг відреагувати на скандал на ЧС.