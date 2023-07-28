Ольга Харлан отказалась пожимать руку россияне после того, как победила ее на чемпионате мира. Украинский спорт в восторге от поступка фехтовальщицы.

Достойно внимания Укрпочта анонсировала марку в честь Харлан, не пожавшую руку россиянке ценой дисквалификации

Берет гордость за действия фехтовальщицы

Ольга Харлан продемонстрировала всему миру свою четкую позицию – Украина не хочет иметь никаких связей с Россией, а также то, что спортсмены из страны-агрессора не заслуживают никакого уважения. Все потому, фехтовальщица отказалась пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой, которую победила. Спортивное руководство решило лишить ее побед на чемпионате мира. Украинский спорт сразу же бросился поддерживать Харлан, которую организаторы чемпионата мира решили дисквалифицировать по соревнованиям. Более того, Ольгу могут отстранить на 60 дней, из-за чего она может пропустить командный чемпионат мира Такова сейчас цена правды.

Не остался в стороне и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, четко и понятно описавший мотивы действий Харлана. Кличко в первую очередь отметил, что украинская фехтовальщица сохранила свою честь, а также Украины. Также боксер подчеркнул, что Харлан отказалась пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменке. Аргументировал свои слова Владимир тем, что на одной из фотографий Анна Смирнова гордо позирует со своим братом, который служит в армии России.

К слову, Федерация фехтования Украины активно требует отмены дисквалификации Ольги Харлан, а Международный олимпийский комитет также успел отреагировать на скандал на ЧМ.