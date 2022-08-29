Александрия вырвала победу над Минаем благодаря невероятному голу – видео
Подопечные Юрия Гуры чуть не упустили победу над закарпатцами, однако супергол Цурикова спас команду. Теперь Александрия является одним из лидеров УПЛ.
Александрия – Минай 2:1
Голы: Третьяков, 23, Цуриков, 90+2 – Голубь, 90+1.
Подошел к концу 2-й тур чемпионата Украины по футболу. Последний поединок матчей прошел на киевском НСК "Олимпийский", где Александрия "принимала" Минай, пишет 24 канал.
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Фишкой матча было противостояние Владимира Шарана против его бывшей команды. Суммарно коуч отдал Александрии 10 лет.
Впрочем, именно его бывшая команда была фаворитом встречи и вышла вперед в середине первого тайма благодаря голу Третьякова.
Александрия долго удерживала этот счет, однако Минай восстановил статус-кво в компенсированное время усилиями Голуба. Впрочем, номинальным гостям балы так и не добрались.
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На второй компенсированной минуте шикарный удар слета удался Андрею Цурикову, не оставившему шансов Бандуры. Таким образом, Минай начинает сезон с 0 баллов.
Видеообзор матча:
Александрия же наоборот выигрывает второй матч из двух и присоединяется к Заре, Колосу и Вересу с шестью очками на вершине таблицы. В следующем туре Минай примет Колос, а Александрия померяется силами с Металлистом.
Другие результаты 2 тура УПЛ:
- Металлист 1925 года не смог переиграть Черноморец. У харьковчан нереализованным пенальти отличился Габи.
- Заря перестреляла на выезде ФК Львов. Решающий гол луганчане забили на 90 минуте благодаря Алефиренко.
- Ворскла неожиданно проиграла Вересу. Ровенский клуб проигрывал 0:1, однако сумел дважды забить в концовке поединка.
- Колос без проблем переиграл на своем поле Рух. За хозяев отличился Денис Безбородько, который в прошлом туре еще играл за Зорю и оформил за нее дубль.
- Шахтер вырвал победу у Кривбасса. Дончане в большинстве дожали соперника благодаря голу Бондаренко.
- Динамо с треском провалилось в битве с Днепром-1. Команда Мирчи Луческу умудрилась проиграть сопернику со счётом 0:3.
- Металлист и Ингулец не обнаружили сильнейшего. На гол Коркишко с пенальти отличным дальним выстрелом ответил Клименко.