Металлист – Ингулец 1:1

Голы: Коркишко, 6 (пен) – Клименко, 60.

Сегодня, 29 августа, завершается 2-й тур чемпионата Украины по футболу. В первой игре дня Металлист в роли номинального хозяина принимал в Ужгороде Ингулец, пишет 24 канал.

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Уже на старте игры харьковчане открыли счет. Кучеренко в своей штрафной Романюка, после чего Коркишко уверенно реализовал пенальти.

Восстановить паритет Ингулец смог уже после перерыва. Клименко удался бильярдный точный дальний выстрел, после которого мяч от стойки оказался в воротах Рыбки.

На этом соперники и завершили, набрав по одному баллу в таблицу. Что интересно, этот поединок транслировали сразу два ресурса – официальный транслятор УПЛ Setanta Sports и канал "2+2".

Видеообзор матча Металлист – Ингулец:

Для петровцев это первые баллы в сезоне, тогда как у Металлиста уже 4 пункта. В следующем туре Ингулец будет противостоять Черноморцу, а Металлист померяется силами с Александрией.

Другие результаты 2 тура УПЛ: