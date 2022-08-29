Александрия – Минай 2:1

Голы: Третьяков, 23, Цуриков, 90+2 – Голубь, 90+1.

Подошел к концу 2-й тур чемпионата Украины по футболу. Последний поединок матчей прошел на киевском НСК "Олимпийский", где Александрия "принимала" Минай, пишет 24 канал.

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Фишкой матча было противостояние Владимира Шарана против его бывшей команды. Суммарно коуч отдал Александрии 10 лет.

Впрочем, именно его бывшая команда была фаворитом встречи и вышла вперед в середине первого тайма благодаря голу Третьякова.

Александрия долго удерживала этот счет, однако Минай восстановил статус-кво в компенсированное время усилиями Голуба. Впрочем, номинальным гостям балы так и не добрались.

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На второй компенсированной минуте шикарный удар слета удался Андрею Цурикову, не оставившему шансов Бандуры. Таким образом, Минай начинает сезон с 0 баллов.

Видеообзор матча:

Александрия же наоборот выигрывает второй матч из двух и присоединяется к Заре, Колосу и Вересу с шестью очками на вершине таблицы. В следующем туре Минай примет Колос, а Александрия померяется силами с Металлистом.

Другие результаты 2 тура УПЛ: