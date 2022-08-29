Олександрія – Минай 2:1
Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 – Голуб, 90+1.
Підійшов до кінця 2 тур чемпіонату України з футболу. Останній поєдинок матчдею пройшов на київському НСК "Олімпійський", де Олександрія "приймала" Минай, пише 24 канал.
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Фішкою матчу було протистояння Володимира Шарана проти його колишньої команди. Сумарно коуч віддав Олександрії 10 років.
Втім, саме його колишня команда була фаворитом зустрічі і вийшла вперед в середині першого тайму завдяки голу Третьякова.
Олександрія довго утримувала цей рахунок, однак все ж Минай відновив статус-кво в компенсований час зусиллями Голуба. Втім, номінальним гостям бали так і не дістались.
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На другій компенсованій хвилині шикарний удар зльоту вдався Андрію Цурікова, який не залишив шансів Бандурі. Таким чином, Минай починає сезон з 0 балів.
Відеоогляд матчу:
Олександрія ж навпаки виграє другий матч з двох і доєднується до Зорі, Колоса та Вереса з шістьма очками на вершині таблиці. В наступному турі Минай прийме Колос, а Олександрія поміряється силами з Металістом.
Інші результати 2 туру УПЛ:
- Металіст 1925 не зміг переграти Чорноморець. У харків'ян нереалізованим пенальті відзначився Габі.
- Зоря перестріляла на виїзді ФК Львів. Вирішальний гол луганці забили на 90 хвилині завдяки Алефіренку.
- Ворскла неочікувано програла Вересу. Рівненський клуб програвав 0:1, однак зумів двічі забити в кінцівці поєдинку.
- Колос без проблем переграв на своєму полі Рух. За господарів відзначився Денис Безбородько, який минулого туру ще грав за Зорю та оформив за неї дубль.
- Шахтар вирвав перемогу у Кривбаса. Донеччани у більшості дожали суперника завдяки голу Бондаренка.
- Динамо з тріском провалилось у битві з Дніпром-1. Команда Мірчі Луческу примудрилась програти супернику з рахунком 0:3.
- Металіст та Інгулець не виявили сильнішого. На гол Коркішка з пенальті відмінним дальнім пострілом відповів Клименко.