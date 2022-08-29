Олександрія – Минай 2:1

Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 – Голуб, 90+1.

Підійшов до кінця 2 тур чемпіонату України з футболу. Останній поєдинок матчдею пройшов на київському НСК "Олімпійський", де Олександрія "приймала" Минай, пише 24 канал.

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Фішкою матчу було протистояння Володимира Шарана проти його колишньої команди. Сумарно коуч віддав Олександрії 10 років.

Втім, саме його колишня команда була фаворитом зустрічі і вийшла вперед в середині першого тайму завдяки голу Третьякова.

Олександрія довго утримувала цей рахунок, однак все ж Минай відновив статус-кво в компенсований час зусиллями Голуба. Втім, номінальним гостям бали так і не дістались.

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На другій компенсованій хвилині шикарний удар зльоту вдався Андрію Цурікова, який не залишив шансів Бандурі. Таким чином, Минай починає сезон з 0 балів.

Відеоогляд матчу:

Олександрія ж навпаки виграє другий матч з двох і доєднується до Зорі, Колоса та Вереса з шістьма очками на вершині таблиці. В наступному турі Минай прийме Колос, а Олександрія поміряється силами з Металістом.

Інші результати 2 туру УПЛ: