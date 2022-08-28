После начала полномасштабной войны РФ против Украины футбол этой страны начали отстранять от соревнований. Сборную россии не допустили к отбору ЧМ-2022, а все местные клубы сняли с еврокубков.

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Несмотря на это, в марте на Конгрессе ФИФА русский язык сделали официальным для организации. Более того, федерация не захотела исключать россия из списка членов, хотя Пакистан, Кения и Зимбабве попали под эти санкции.

Эта ситуация крайне возмущает генерального директора Шахтера Сергея Палкина. В интервью английским СМИ функционер в очередной раз отметил аморальность такого поведения ФИФА.

Если посмотреть на россию, у них вроде бы все хорошо. Они играют себе, многие на стадионах. Странно мне, что ФИФА никак не реагирует на ситуацию. Почему россия до сих пор член ФИФА? Они разрушили все: нашу страну, жизнь украинцев и наш футбол. ФИФА нужно занять уже какую-нибудь позицию. В этой ситуации невозможно играть в какую-нибудь игру и не занимать позиции,

– объяснил Палкин.

ФИФА против россии и Шахтера

Напомним, что российские клубы не допустили в еврокубки и в сезоне 2022/2023. Также этой стране не разрешили бороться за право провести Евро-2028.

К слову, Шахтер планирует судиться с ФИФА из-за того, что организация разрешила легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами во время войны. Сергей Палкин оценивал ущерб от этого в 50 миллионов евро. Интересно, что такое правило действует и для легионеров в чемпионате россии.