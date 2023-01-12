Сайт 24 Канала собрал наиболее резонансные события, окружавшие Александра Петракова, пока он был главным тренером сборной Украины.

К теме Сборная Украины официально осталась без тренера: УАФ уволила Петракова

Официально о назначении Александра Петракова тренером сборной Украины было объявлен 17 августа 2021 года. Назначили его после того, как не продлили контракт с предыдущим тренером Андреем Шевченко, поэтому пришлось срочно искать ему замену. При этом был он тогда с приставкой "исполняющий обязанности". После успешного выполнения задачи-минимума по выходу в плей-офф квалификации на ЧМ-2022, его сделали полноценным тренером. А 12 января 2023 стало известно, что Петраков покинул сборную Украины.

Человек из народа

К футболистам в Украине иногда отношение как к небожителям. Не обходит такой статус и главного тренера национальной сборной Украины. Но это очевидно не о Петракове.

Уже через несколько дней после назначения на должность главного тренера сборной Украины, он продолжал вести себя так же, как и привык. 22 августа после матча Динамо против Десны возвращался домой не метро, рядом с другими киевлянами. Правда тогда еще действовали карантинные ограничения, и находиться в метро следовало в маске, за которой можно было скрыть свое настоящее лицо.

Читайте также Петраков проиграл всего два матча во главе сборной Украины: но эти поражения оказались роковыми.

Деньги – не главное

Отличился Петраков и тем, что получение поста главного тренера не связывал с финансовым вопросом. По данным СМИ, получал он 10 тысяч долларов в месяц, или 120 тысяч долларов в год. Для сравнения, его предшественник Андрей Шевченко получал не менее 1 миллиона долларов.

Перешел на украинский язык

Летом 2021 года в Украине возник скандал, когда игроки сборной в общении с журналистами использовали русский язык.

Это было еще до назначения Петракова, но он себе это учел. И дальше во время официальных пресс-конференций пытался общаться именно на украинском языке. За что получил и благодарность от болельщиков. На матче во Львове 12 октября 2021 они вывесили большой баннер "Українська рідна мова, бери приклад з Петракова", чем поразили и самого тренера.



Баннер в поддержку Петракова в Львове / фото sport.ua

39 слов

Но конфликты не обходили стороной и самого Петракова. Не очень у него сложилось в общении с журналистами. Он оказался не готов к пристальному вниманию с их стороны, что и порождало некоторые конфликты.

Хотя началось все не с журналистов. А с конфликта тренера и одной из звезд команды Руслана Малиновского. Он много играл при Шевченко, а в новой схеме Петракова ему уже не было места. И тренер этот конфликт вынес в публичное обсуждение с журналистами.

Именно за излишнюю откровенность с журналистами он и поплатился. Но почему-то решил, что во всем этом скандале виноваты только журналисты. Это отразилось и на его дальнейшем общении с ними.

Перед матчем против Финляндии на выезде 8 октября Петраков дал одну из самых коротких пресс-конференций. На 8 вопросов он ответил, использовав 39 слов.

– На Вас лица нет. Или что-нибудь случилось? Так ли настроены серьезно?

– Нормальное лицо.

– Есть ли свежие потери или повреждения в команде?

– Нет, нет.

– Как чувствуете завтрашнюю игру? Есть ли ощущение, что нужно обязательно выиграть?

– Есть такое чувство.

– В последних матчах сборная пропускала на последних минутах. Удалось найти причину? И как это не повторить в ближайших двух матчах?

– Постараемся не повторить больше этих ошибок.

– Давление в течение двух недель. Чувствуется ли он сейчас в команде или все мысли уже об игре? Это самый сложный экзамен для Вас за последние годы?

– Давление уже нет. Экзамен очень серьезный.

– Как хорошо вы знаете финскую команду? Как хорошо вы подготовились к матчу?

– Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю, хорошо подготовился к матчу. Завтра увидите.

– Я была на многих Ваших пресс-конференциях, и это впервые, что Вы настолько кратко и лаконично отвечаете. Вас или заменили, чтобы Вы обиделись на прессу в прошлый раз. Что произошло?

– Так будет всегда.

– Будете смотреть матч молодежной сборной Украины против Франции после тренировки?

– Не успею, физически не успею посмотреть.

Видео короткой пресс-конференции Петракова

Правда, впоследствии Петраков заявил, что в этот день просто был не в духе, готовился к важному матчу, а "успех любит тишину". Так и вышло. Тогда Украина победила, а затем финишировала на втором месте в турнирной таблице и пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Плевок

Но без неприятных эксцессов в общении с журналистами не обходилось. Последний матч сборная Украины (а значит и Петраков как ее тренер) провели 27 сентября 2022 года. Это был "домашний" матч против Шотландии, в котором определялась судьба первого места в группе Лиги наций. Украинцам нужно было только побеждать. Но игра закончилась вничью, так победителем группы стали именно шотландцы.

После матча вопрос о дальнейшей работе Петракова как тренера сборной Украины был поднят. Ведь никто точно не знал, до каких пор у него действует контракт. И было ли ему предложение продлить соглашение.

Петраков на этот вопрос обиделся, отказавшись отвечать. Он даже готов был покинуть зал для пресс-конференций. И по всей вероятности, сплюнул на пол, услышав этот вопрос.

Не взяли в терроборону

Не отказать Петракову и в патриотизме. Когда Россия начала войну против Украины, он решил не уезжать из Киева. И готов был вступить в ряды местной терробороны. Но его не взяли из-за его возраста. Ему в то время было 64 года.

Читайте также Петраков сделал юношескую сборную Украины чемпионом мира: где эти футболисты сейчас

Россияне требовали его дисквалифицировать

Впоследствии историю попыток попасть в терроборону Петраков рассказал в интервью изданию The Guardian в апреле 2022 года.

"Думал, если они зайдут в Киев, то возьму в руки оружие и буду защищать мой город. Мне 64, но я чувствовал, что способен на это. Думаю, мог бы ликвидировать двух или трех врагов", – рассказал Петраков.

Такие слова не очень понравились россиянам. И они подали жалобу в УЕФА, требуя дисквалификации украинского тренера "из-за дискриминации". Как ни странно, но УЕФА таки наказала Петракова. Но не дисквалификацией, как этого требовали россиян, а штрафом, который за него уплатил УАФ.