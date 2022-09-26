Уже во вторник сборная Украины по футболу проведет решающее сражение за путевку в дивизион А Лиги наций. Соперником "сине-желтых" станет сборная Шотландии.

Читайте также Не делаю себе карьеру на здоровье игроков, – Петраков о кадровых потерях Украины в Лиге наций

Этот матч может стать последним для Александра Петракова во главе национальной команды. Его контракт с УАФ истекает в этом году, а о продлении коуча пока отказался говорить.

Журналист Виктор Вацко поделился своей информацией о зарплате тренера сборной. По его информации, Александр Петраков получает 10 тысяч долларов в месяц, то есть 120 тысяч в год.

Помощники тренера не работают официально в УАФ и получают премиальные только за время работы в национальной сборной. Как заявляет журналист, зарплата Петракова значительно отличается от оклада его предшественника.

Согласно источнику, тренерский штаб Андрея Шевченко обходился ассоциации в 3 миллиона долларов в год. При этом сам коуч получал примерно 1 миллион, что в восемь раз больше, чем у действующего наставника.

Только победа с Шотландией

Победа над Арменией позволила нашей команде набрать 10 очков в группе, но Шотландия все равно остается впереди. Расстояние – два балла.

Читайте также Эстетика от сборной Украины: как Довбик одним финтом поиздевался над армянами – видео гола

Лобная игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций. Нас устроит только победа.