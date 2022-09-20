Павелко: Их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрела

Еще в апреле 2022 года главный наставник сборной Украины Александр Петраков заявлял, что взял бы в руки оружие, чтобы выгнать россиян из Киева, родного города футбольного тренера. Также специалист призвал отстранить российский спорт от всех соревнований.

Читайте также Россию не допустят к отбору на Евро-2024

россияне обвинили Петракова в "совершении дискриминации" и в том, что Александр Васильевич "не сохранил политический нейтралитет". российский футбольный союз принял эти слова как призыв к "насилию".

Союз страны-агрессора выдвинули нелепые обвинения в сторону украинского наставника. После чего россияне обратились в УЕФА пересмотреть слова Петракова и отстранить его от работы.

В свою очередь, всю эту ситуацию прокомментировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он заверил, что заявления россиян даже не стоят внимания, а УЕФА уже давно рассмотрела и расставила все точки над "і".

"УАФ должен за честь оплатить"

По словам Павелко, эти слова Петракова обошлись УАФ небольшим штрафом и предупреждением, которые Ассоциация с гордостью заплатит за Александра Васильевича. Ведь наставник сделал мужественное и патриотическое заявление.

Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова – не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрела. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ за честь оплатить,

– написал Павелко.

Президент УАФ заверил, что подобными обвинениями россияне пытаются отвлечь "сине-желтых" от подготовки к ближайшей игре против Шотландии.

Обратите внимание! Выездной матч Украины против Шотландии состоится 21 сентября. Стартовый свисток судьи в Глазго раздастся в 21:45 по киевскому времени. Это будет четвертая игра украинцев в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Теперь команда Петракова после трех встреч набрала 7 очков и лидирует в группе.

Так что напрасно россияне пытаются сейчас, накануне важного матча украинской сборной, отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят. P.S. В то же время россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, Россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!,

– заметил глава УАФ.

Германия будет единственной страной, которая примет чемпионат Европы в 2024 году. Жеребьевка состоится 9 октября. Сборная Украины будет представлена ​​в отборе Евро-2024.