Национальная сборная Украины не смогла выиграть группу Лиги наций в дивизионе В. После ничьей с Шотландией подопечные Петракова остались на втором месте в квартете, пишет 24 канал.

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Перед этой игрой Александр Васильевич заявил, что его дальнейшая судьба будет известна после матча с Шотландией. Впрочем, на послематчевой пресс-конференции Петраков отказался отвечать на вопрос о своем контракте с УАФ.

Реакция Петракова на вопрос о возможном увольнении:

"Без комментариев", – заявил тренер и предложил пресс-аташе сборной Александру Гливинскому уйти из зала. За Петракова решил ответить сам Александр.

Могу сказать от себя, что президент не заходил еще в раздевалку. Такие решения еще не принимаются. Всем интересно, но так быстро все не происходит,

– заявил Гливинский.

Чего достиг Петраков в сборной Украины

Напомним, что Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года после Евро-2020 и последующего ухода Андрея Шевченко. За это время Александр Васильевич провел 18 матчей.

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На его счету по 8 побед и ничьих и 2 поражения. Петраков сумел вывести Украину в плей-офф отбора на ЧМ-2022, однако там в финальном матче уступил Уэльсу. Контракт тренера по УАФ действителен до конца этого года.