У россиян снова подгорает
россия обвиняет Петракова в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Заместитель генерального секретаря российского футбольного союза денис рогачев привел цитаты украинского специалиста о войне, опубликованные в двух изданиях – итальянском Corriere dello Sport и российском "спорт-экспресс".
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В письме УЕФА россияне обвиняют Петракова в нарушении кодекса поведения. В приведенных цитатах тренер говорил о намерениях вступить в ряды ВСУ, а также призвал исключить всех россиян из международных спортивных состязаний.
В РФС отмечают, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, которые запрещают "дискриминацию любой страны" и говорят о стремлении популяризировать футбол "в духе мира".
"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – россией и Украиной – и являются политическим месседжем, явно нарушающим фундаментальный принцип политической нейтральности.
Вдобавок, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании общественной ненависти на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов", – заявил рогачев.
Также россияне считают, что Петраков совершил "призыв к насилию".
"Дискриминационный по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам российской федерации без каких-либо законных оснований", – утверждает рогачев.
Смогут ли россияне попасть на Евро
Напомним, ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.
Жеребьевка квалификации футбольного Евро-2024 запланирована на 9 октября. Сам турнир пройдет в Германии.
Среди участников отбора вписаны все 54 ассоциации УЕФА (кроме Германии). К сожалению, есть среди них и россия, которую цивилизованный мир всеми возможными способами изолирует от себя из-за войны против Украины.
Вопрос допуска страны-оккупанта будет решаться 20 сентября на заседании Исполкома УЕФА.