У россиян снова подгорает

россия обвиняет Петракова в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Заместитель генерального секретаря российского футбольного союза денис рогачев привел цитаты украинского специалиста о войне, опубликованные в двух изданиях – итальянском Corriere dello Sport и российском "спорт-экспресс".

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В письме УЕФА россияне обвиняют Петракова в нарушении кодекса поведения. В приведенных цитатах тренер говорил о намерениях вступить в ряды ВСУ, а также призвал исключить всех россиян из международных спортивных состязаний.

В РФС отмечают, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, которые запрещают "дискриминацию любой страны" и говорят о стремлении популяризировать футбол "в духе мира".

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – россией и Украиной – и являются политическим месседжем, явно нарушающим фундаментальный принцип политической нейтральности.

Вдобавок, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании общественной ненависти на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов", – заявил рогачев.

Также россияне считают, что Петраков совершил "призыв к насилию".

"Дискриминационный по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам российской федерации без каких-либо законных оснований", – утверждает рогачев.

Надеемся на справедливое решение УЕФА в этой ситуации. Ведь именно из-за российской агрессии национальная команда не может принимать домашние матчи при поддержке родных трибун, а сами же футболисты проводят сборы за границей. Россия нанесла серьезный ущерб для украинского спорта, разрушив более 100 спортивных объектов. Но самыми болезненными потерями являются человеческие жизни. Из-за российской агрессии погибли 133 представителя украинского спорта.

Смогут ли россияне попасть на Евро

Напомним, ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.

Жеребьевка квалификации футбольного Евро-2024 запланирована на 9 октября. Сам турнир пройдет в Германии.

Среди участников отбора вписаны все 54 ассоциации УЕФА (кроме Германии). К сожалению, есть среди них и россия, которую цивилизованный мир всеми возможными способами изолирует от себя из-за войны против Украины.

Вопрос допуска страны-оккупанта будет решаться 20 сентября на заседании Исполкома УЕФА.

Кстати говоря. ФИФА продала России права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. При этом что сборной россии на чемпионате мира 2022 года не будет из-за дисквалификации. Эта команда пробилась в стыковые матчи, но после начала войны россии против Украины ее дисквалифицировали.