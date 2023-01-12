Сайт 24 каналу зібрав найбільш резонансні події, які оточували Олександра Петракова, поки він був головним тренером збірної України.

До теми Збірна України офіційно залишилася без тренера: УАФ звільнила Петракова

Офіційно про призначення Олександра Петракова тренером збірної України оголосили 17 серпня 2021 року. Призначили його після того, як не продовжили контракт з попереднім тренером Андрієм Шевченком, тож довелося терміново шукати йому заміну. При цьому був він тоді з приставкою "виконуючий обов'язки". Після успішного виконання завдання-мінімуму щодо виходу в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, його зробили повноцінним тренером. А 12 січня 2023 року стало відомо, що Петраков покинув збірну України.

Людина з народу

До футболістів в Україні інколи ставлення як до небожителів. Не оминає такий статус і головного тренера національної збірної України. Але це явно не про Петракова.

Вже через декілька днів після призначення на посаду головного тренера збірної України він і далі поводився так, як і звик. Тож 22 серпня після матчу Динамо проти Десни повертався додому не метро, поруч з іншими киянами. Правда тоді ще діяли карантинні обмеження, і перебувати в метро слід було в масці, за якою можна і було приховати своє справжнє обличчя.

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Гроші – не головне

Відзначився Петраков і тим, що отримання посади головного тренера не пов'язував з фінансовим питанням. За даними ЗМІ, отримував він 10 тисяч доларів на місяць, або ж 120 тисяч доларів на рік. Для порівняння, його попередник Андрій Шевченко отримував щонайменше 1 мільйонів доларів.

Перейшов на українську мову

Влітку 2021 року в Україні виник скандал, коли гравці збірної в спілкуванні з журналістами використовували російську мову.

Це було ще до призначення Петракова, але він собі це до уваги взяв. І надалі під час офіційних пресконференцій намагався спілкуватися саме українською мовою. За що отримав і подяку від вболівальників. На матчі у Львові 12 жовтня 2021 року вони вивісили великий банер "Українська рідна мова, бери приклад з Петракова", чим вразили й самого тренера.



Банер на підтримку Петракова у Львові / фото sport.ua

39 слів

Але конфлікти не оминали й самого Петракова. Не дуже в нього склалося в спілкуванні з журналістами. Він виявився не готовий до прискіпливо уваги з їх сторони, що і породжувало деякі конфлікти.

Хоча почалося все не з журналістів. А з конфлікту тренера та однієї з зірок команди Руслана Маліновського. Він чимало грав за Шевченка, а в новій схемі Петракова йому вже не було місця. І тренер цей конфлікт виніс в публічне обговорення з журналістами.

Саме за зайву відвертість з журналістами він і поплатився. Та чомусь вирішив, що у всьому цьому скандалі винні лише журналісти. Це відзначилося і на його подальшому спілкуванні з ними.

Тож перед матчем проти Фінляндії на виїзді 8 жовтня Петраков дав одну з найбільш коротких пресконференцій. На 8 питань він відповів, використавши 39 слів.

– На Вас лиця немає. Чи щось трапилось? Чи так налаштовані серйозно?

– Нормальне обличчя.

– Чи є свіжі втрати або пошкодження в команді?

– Ні, немає.

– Як відчуваєте завтрашню гру? Чи є відчуття, що треба обов'язково виграти?

– Є таке відчуття.

– В останніх матчах збірна пропускала на останніх хвилинах. Чи вдалось знайти причину? І як цього не повторити в найближчих двох матчах?

– Будемо намагатись не повторити більше цих помилок.

– Тиск упродовж двох тижнів. Чи відчувається він зараз у команді, чи всі думки вже про гру? Це найскладніший іспит для Вас за останні роки?

– Тиску вже немає. Іспит дуже серйозний.

– Як добре Ви знаєте фінську команду? Як добре Ви підготувались до матчу?

– Добре знаю, багато подивився матчів. Усіх знаю, добре підготувався до матчу. Завтра побачите.

– Я була на багатьох Ваших пресконференціях, і це вперше, що Ви настільки коротко та лаконічно відповідаєте. Вас або замінили, аби Ви образились на пресу минулого разу. Що трапилося?

– Так буде завжди.

– Чи будете дивитися матч молодіжної збірної України проти Франції після тренування?

– Не встигну, фізично не встигну подивитися.

Відео короткої пресконференції Петракова

Правда згодом Петраков заявив, що в цей день просто був не в дусі, готувався до важливого матчу, а "успіх любить тишу". Так і сталося. Тоді Україна перемогла, а згодом фінішувала на другому місці в турнірній таблиці та пробилася в плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Плювок

Але без неприємних ексцесів у спілкуванні з журналістами не обходилося. Останній матч збірна України (а відтак і Петраков як її тренер) провели 27 вересня 2022 року. Це був "домашній" матч проти Шотландії, в якому визначалася доля першого місця в групі Ліги націй. Українцям треба було лише перемагати. Але гра закінчилася внічию, то переможцем групи стали саме шотландці.

Після матчу питання про подальшу роботу Петракова як тренера збірної України було підняте. Адже ніхто достеменно не знав, доки в нього діє контракт. І чи була йому пропозиція продовжити угоду.

Петраков на це питання образився, відмовившись відповідати. Він навіть готовий був покинути зал для пресконференцій. І цілком ймовірно, сплюнув на підлогу, почувши це питання.

Не взяли в тероборону

Не відмовити Петракову і в патріотизмі. Коли Росія розпочала війну проти України, він вирішив не їхати геть з Києва. Натомість готовий був вступити до лав місцевої тероборони. Але його не взяли через його вік. Йому на той час було 64 роки.

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Росіяни вимагали його дискваліфікувати

Згодом історію про намагання потрапити в тероборону Петраков розповів в інтерв'ю виданню The Guardian у квітні 2022 року.

"Гадав, якщо вони зайдуть у Київ, то візьму у руки зброю та захищатиму моє місто. Мені 64, але я відчував, що здатен на це. Гадаю, міг би ліквідувати двох або трьох ворогів", – розповів Петраков.

Такі слова не надто сподобалися росіянам. І вони подали скаргу в УЄФА, вимагаючи дискваліфікації українського тренера "через дискримінацію". Як не дивно, але УЄФА таки покарала Петракова. Але не дискваліфікацією, як цього вимагали росіян, а штрафом, який за нього сплатила УАФ.