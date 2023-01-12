Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины. УАФ решила не продлевать контракт со специалистом.

По теме Будет новый тренерский штаб: кто возглавит сборную Украины после Петракова

Петраков покинул сборную

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте поблагодарила Петракову за работу.

"УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды. Уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U-20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола.

Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений!", – говорится в сообщении.

Сам Александр Васильевич тоже прокомментировал это событие. Теперь уже бывший тренер сборной поблагодарил УАФ за возможность работать со сборной.

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что в течение полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его".

Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Благодарим наших лучших в мире болельщиков за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!", – сказал Петраков.

Напомним, что Александр Петраков возглавил сборную Украины 18 августа 2021 года. За это время "сине-желтые" провели 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.

Ожидается, что новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров. Однако пока неизвестно, как украинский специалист уладит дела с Аль-Айном, с которым его связывает действующий контракт.