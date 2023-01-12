Приглашение на скорую руку

Назначение Александра Петракова в сборную Украины было достаточно хаотично. Все началось с того, что 1 августа 2021 года Андрей Шевченко заявил, что его контракт со сборной Украины закончился, а Украинская ассоциация футбола новое соглашение ему не предложила. И это после того, как Шевченко и его тренерский штаб за месяц до этого вышли со сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.

Так что после этого в авральном порядке и начали искать нового тренера для сборной Украины. Ведь уже в начале сентября команду ожидали матчи отбора на ЧМ-2022. И остановились на том, кто в то время был доступен – Александре Петракову. Известным широкой публике он стал после того, как в 2019 году привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира.

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Задача-минимум

Задача перед Петраковым была достаточно однозначной – вывести сборную Украины на ЧМ-2022. Усугублялось оно тем, что Украина неудачно начала отбор, сыграв первые три матча с одинаковым результатом 1:1. И если ничью против Франции на выезде можно было считать успехом, такие результаты в домашних матчах против Финляндии и Казахстана явно тянули на провал.

Стартовала сборная Украины под руководством Петракова так, будто продолжала предыдущее "мировое проклятие" – две ничьи подряд. При этом в матче с Казахстаном на выезде казалось, что команда вырвала победу, когда Сикан забил на 90+3 минуте. Но пропустили на 90+6.

И все же задачу-минимум Петраков выполнил. Под его руководством команда сумела занять второе место в группе, выйдя в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Все благодаря победам над Финляндией и Боснией и Герцеговиной на выезде.

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За семь матчей в 2021 году сборная Украины под руководством Петракова выиграла дважды, еще пять раз сыграв вничью.

Проклятая война

На 2022 год у сборной Украины было много планов. Это и матчи плей-офф квалификации на ЧМ-2022, и участие в Лиге наций. Но помешала война. И вместо мартовских матчей, где и должна была определиться путевка на Мундиаль, команде пришлось забыть на некоторое время о футболе. Как и по всей Украине. И Петракову в том числе. Сам он хотел вступить в ряды самообороны, но его не взяли из-за возраста. На что он потом жаловался иностранным СМИ.

Собралась команда в следующий раз уже в мае, когда играла спарринги. Ведь в июне команду таки ждали матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Роковое поражение №1

Украине нужно было пройти двух соперников. При этом играть на их поле. Первый – Шотландия, с которой Украина также попала и в группу Лиги наций. Второй – победитель пары Уэльс – Австрия.

Шотландию Украина прошла. Это было 1 июня, и этот матч забрал немало я физических сил, да и эмоциональных у игроков. А до путевки на Мундиаль оставался один шаг.

И его команда не смогла сделать. Играть выпало против Уэльса. И не скажешь, что команда в этом матче не старалась. Но единственный пропущенный гол (рикошетом от Ярмоленко), отличная игра голкипера соперников, и именно валлийцы стали участником ЧМ-2022. Задача выхода на ЧМ-2022 выполнена не была.

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Роковая ничья №2

Далее сборную Украины ожидали шесть матчей в рамках Лиги наций. Наша команда выступала в дивизионе B, поэтому стремилась вернуться в элитный дивизион. Надо было занимать первое место.

Три матча выпало сыграть в июне (после матчей отбора на ЧМ-2022), еще три – в сентябре. Кроме того, домашние матчи пришлось проводить на нейтральном поле.

Июньские матчи команда преодолела удачно – две победы и ничья с Ирландией. А вот в сентябре начала неудачно, когда проиграла Шотландии. Хотя даже это поражение оставляло украинцам достаточно хорошие шансы.

Дальше была победа над Арменией и еще один матч с шотландцами. В этом матче команде нужно было обязательно побеждать. Ведь только победа гарантировала первое место в группе.

И не только это. Команда, занимавшая первое место в группе, попадала во вторую корзину во время жеребьевки отбора на Евро-2024. А вот команда со второго места отправлялась в третью корзину.

Но победить в решающем матче команде не удалось. Ничья 0:0, и в итоге второе место в группе. Задача выхода в элитный дивизион Лиги наций выполнена не была.

"Откликнулось" это сборной Украины еще и тем, что во время жеребьевка отбора на Евро-2024 нашей команде в соперники из второй корзины выпала сборная Англии. А с первой корзины – Италия. Обе эти сборные играли в финале Евро-2020.

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Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23:13). И с задачами, которые перед ней были поставлены, не справилась.

Вряд ли можно говорить, что в этом вина только Александра Петракова. В других условиях мы могли бы сыграть и лучше, если бы не война и возможность проведения матчей дома.

Но и сам Петраков прекрасно понимал, что эту должность он получил не то чтобы случайно, но спонтанно. Ведь еще тогда речь шла о том, что сборную может возглавить Сергей Ребров, но не удалось договориться с тогдашним его клубом.

Вопрос о дальнейшей карьере Петраковой задавали и в конце 2022 года, чем вызвали у него только агрессию. Похоже, что ситуация изменилась, и Ребров возглавит сборную Украины. Поэтому Петраков должен уйти… 12 января 2023 официально сообщили, что Петраков покинул сборную Украины.