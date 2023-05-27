Новый туз в рукаве: Месси готовят внегалактическую зарплату и еще и близкого друга в приложение

Аль-Хилаль не готов выходить из битвы за аргентинского футболиста. Саудовский коллектив хочет прибегнуть к уловкам

Аль-Хилаль серьезно настроен на покупку Серхио Бускетса. Все ради того, чтобы Лионель Месси подписал контракт с саудитами.

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Нет никаких денежных препятствий

Серхио Бускетс, недавно объявил о завершении своего периода в Барселоне, стал трансферной целью Аль-Хилаля Саудовский коллектив хочет использовать трансфер испанского опорного полузащитника в хитрых намерениях. Бускетс – близкий друг Лионеля Месси, а фактор присутствия испанца в Аль-Хилале может помочь саудитам договориться с аргентинцем. Ранее сам Серхио отмечал, что после Барселоны он хотел бы пойти в ту команду, куда перейдет Месси, чтобы снова поиграть с ним в футболке одного цвета

Бускетс также рассматривает вариант из Интер Майами, однако Аль-Хилаль выигрывает эту конкуренцию именно в денежном факторе. Саудовский коллектив готов платить испанскому опорнику 15 миллионов евро в год. Также стоит отметить, что Аль-Хилаль предлагает Лионелю Месси значительно большую зарплату, чем раньше. Теперь аргентинец может получать в Саудовской Аравии около 600 миллионов евро в год вместо 400 первопредложенных. Роналду же зарабатывает в Азии около 200 миллионов евро.

Также гуляла информация, что Аль-Хилаль готов пригласить ряд других друзей Лионеля в команду, среди которых и Жорди Альба, также официально объявил о своем уходе из Барселоны. К тому же Саудовская Аравия планирует пригласить в свою лигу многих звездных футболистов и раскинуть их по разным командам, чтобы сделать свой чемпионат более привлекательным.

Трансферная сага Месси