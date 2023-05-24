Жорди Альба покинет каталонский клуб летом. В следующем сезоне игрок не будет числиться в составе "сине-гранатовых", не давясь на то, что соглашение между сторонами рассчитано еще на год.

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Дорогу молодым

Легендарный футболист Барселоны принял сложное, но необходимое решение. Жорди Альба потерял место в основном составе каталонского клуба, поскольку его место занял скандальный Алехандро Бальде, который записывал приветливое видео русским болельщиком. Опытный защитник летом покинет родной клуб.

К тому же, его контракт рассчитан с Барселоной еще на год, а вот стороны решили заблаговременно прекратить сотрудничество, поскольку такое решение выгодно для обеих сторон. Нынешняя кампания станет последней для Альбы в футболке каталонского клуба после проведенных 11 лет в команде. Раньше с официальным заявлением об уходе из Барселоны выступил и Серхио Бускетс.

Одним из потенциальных вариантов продолжения карьеры Жорди Альбы является переход в лигу, где "гуляют деньги". Раньше ходили слухи, что Аль-Хилаль, готовый пригласить и опытного защитника, и Серхио Бускетса в свой коллектив. Все для того, чтобы Лионель Месси, поддерживающий дружеские отношения с этими футболистами, присоединился к саудовскому коллективу. Также Саудовская Аравия планирует скупить ряд звездных футболистов и раскинуть их по разным местным клубам, чтобы сделать свою лигу более популярно, поэтому Альба еще может помочь тамошнему футболу.

Карьера Жорди Альбы