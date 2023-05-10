Серхио Бускетс официально покинет Барселону по завершению сезона. Капитан каталонцев уже якобы знает, в каком клубе продолжит карьеру.

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Конец эпохи

Серхио Бускетс решил приостановить свои выступления за Барселону. Контракт опорного защитника с "сине-гранатовыми" истекает летом, который стороны решили не продлевать, поэтому история испанца на "Камп Ноу" подбегает к концу. Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес был "двумя руками за", чтобы Бускетс остался в состоянии команды, однако общего согласия коуч и футболист найти не смогли.

К тому же Серхио предлагали контракт с трехкратной урезкой зарплаты. Футболист уже вроде бы знает, в каком клубе продолжит карьеру. Раньше ходили слухи, что Бускетс окажется в том клубе, какое предпочтение отдаст его близкий друг Лионель Месси.

В частности, речь шла об Интер Майами, который вместе с командами МЛС готов приложить усилия, чтобы Месси оказался в США, а также об готовящемся Аль-Хилале пригласить Серхио, чтобы заманить в команду Лионеля. Также Саудовская Аравия готова провернуть трансферы ряда звездных футболистов и раскинуть их в разные команды, чтобы создать не менее звездную лигу

Кстати говоря. Серхио Бускетсу уже подыскали замену в Барселоне. К каталонскому коллективу летом может присоединиться универсальный Илкай Гюндоган, который готов будет перекрыть позиции капитана "сине-гранатовых"

Серхио Бускетс в Барселоне