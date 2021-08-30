9 медалей на Паралимпиаде, тренерский штаб сборной: главные новости спорта 29 августа

Украина завоевала еще девять медалей на Паралимпиаде-2020. Представлен тренерский штаб сборной Украины по футболу. Женская сборная по волейболу вылетела с Евро-2021. Такими были главные новости спорта в воскресенье, 29 августа.

9 медалей Паралимпиады

Сборная Украины на Паралимпийских играх в воскресенье, 29 августа, завоевала сразу 9 медалей. Две награды – высшего сорта.

Джима – серебряный призер летнего чемпионата мира по биатлону

На летнем чемпионате мира по биатлону состоялась женская гонка-преследование. Второй в этой дисциплине финишировала украинка Юлия Джима. Это ее вторая награда на турнире.

Тренерский штаб сборной по футболу

Украинская ассоциация футбола официально презентовала новый тренерский штаб сборной Украины. Помогать Александру Петракову будут Александр Шовковский и Андрей Анненков. Тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко. Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой будут работать тренерами по физической подготовке.

Шахтер теряет очки, Ворскла впервые проигрывает, Рух сильнее в дерби

Верес разгромил Десну, забив четыре гола на выезде еще до перерыва.

Шахтер и Минай сыграли вничью. "Горняки" с 15-й минуты играли в меньшинстве. А в компенсированное время арбитр Монзуль показала еще две красные карточки в матче.

Заря победила Ворсклу, нанеся полтавчанам первое поражение в УПЛ в этом сезоне.

Рух победил Львов в дерби. Все благодаря автоголу Ренана.

Селезнев без "Слава Украине!"

Нападающий Евгений Селезнев в матче УПЛ сыграл в форме, на которой не было обязательного атрибута – нашивки с картой Украины и лозунгом "Слава Украине!". В Минае это объяснили техническим браком.

Костышин подал в отставку

Руслан Костышин подал в отставку с поста главного тренера Колоса. Произошло это после того, как его команда проиграла Динамо 7:0.

Безус забил гол

Роман Безус отметился забитым голом за Гент в ворота Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу Гента.

Поражение на Євроволей-2021

Женская сборная Украины по волейболу закончила выступление на чемпионате Европы-2021. В 1/8 финала украинки уступили сборной Польши.

Короткое гран-при Бельгии

В Формуле-1 состоялось гран-при Бельгии. Однако длилось оно лишь три круга, которые болиды проехали за автомобилем безопасности. Но победитель был определен – им стал Макс Ферстаппен.