С этого сезона все команды УПЛ играют с такой нашивкой на форме. На ней изображена карта Украины и нанесен лозунг "Слава Украине!".

Однако у игрока Миная Евгения Селезнева в матче против Шахтера такой нашивки на форме не было.

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Почему так произошло впоследствии объяснили в клубе.

"Игровую футболку Селезнева из-за определенных непредсказуемых обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с Шахтером. Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине", – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, в Минае заявили, что готовы понести штрафные санкции по этой ситуации.