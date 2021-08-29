Соболь вернулся в стартовый состав Брюгге после дисквалификации. Но защитник не сумел помешать соперникам отличиться в этом матче.

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Уже на 15-й минуте счет на табло был 2:0 в пользу Гента. А на перерыв команды ушли при счете 3:0.

Безус вышел на замену на 49-й минуте. А уже на 61-й минуте полузащитник забил гол. Он без проблем обыграл сразу нескольких соперников, а уже в штрафной пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Для Безуса это первый гол в этом сезоне. Игрок провел лишь третий матч за Гент, каждый раз выходя на замену. При этом в шести матчах Безус даже не попадал в заявку на игру.

Впоследствии Брюгге удалось забить один гол, но после этого команда пропустила еще дважды. При этом шестой гол в ворота Брюгге – это автогол голкипера Миньоле.

Видео гола Безуса