В 23 сантиметрах от "золота"

30-летняя Анастасия Мисник стала второй в классе F20. Украинка расположилась на пьедестале между двумя представительницами Эквадора.

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Мисник толкнула ядро на 14.16. Такой результат она показала в пятой попытке. Паралимпийской чемпионкой стала Полет Мендеш. Она опередила украинку на 23 сантиметра.

Тройку призерок замкнула еще одна легкоатлетка из Эквадора Анаис Мендес – 14.06.

Другая украинка Виктория Шпачинская заняла обидное 4 место.