Росію та Білорусь виключили з Міжнародної федерації тенісу

Федерації тенісу Росії та Білорусі виключені зі складу Міжнародної федерації тенісу (ITF). Про це повідомила Федерація тенісу України.

Вслід за кораблем

Відповідне рішення було прийняте на конференції ITF. У результаті таємного голосування 80% делегатів конференції підтримали виключення федерацій країн-агресорів зі складу ITF, 20% висловилися проти. Таким чином, федерації тенісу Росії та Білорусі остаточно відсторонені

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Перед голосуванням було надано слово представникам федерацій країн агресорів Якову Шатхіну та Сергію Рутенко, які в один голос заявили про свою категоричну незгоду із відстороненням своїх організацій.

Виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін оголосив, що ФТУ виступає за відсторонення індивідуальних тенісистів. Це питання будуть обговорювати в майбутньому.

Відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону

На турнірах WTA та ATP російські та білоруські спортсмени виступають у нейтральному статусі.

Зазначимо, що російських та білоруських тенісистів відсторонили від Вімблдону-2022. Це перший великий турнір із тенісу, який заборонив спортсменам з ворожих країн брати участь в особистих змаганнях.

Хоча раніше повідомлялося, що тенісисти цих ворожих країн зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі, якщо публічно засудять агресію своїх держав у бік України.

Проте не всі підтримали відповідне рішення.

У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість. Вони заявили, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують учасників країн-агресорів.

Також керівник WTA погрожує Вімблдону серйозною реакцією.

Проте самі ж російські та білоруські тенісисти про війну в Україні не говорять, їхня позиція досить нейтральна. Ніхто з них не засудив дії своєї країни.