Міністр спорту Великої Британії Найджел Хадлстон заявив, що російські тенісисти зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі, якщо виступлять з публічним засудженням війни в Україні.

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Багато країн уже домовилися, що не допустять до змагань представників Росії. Крім того, є візові питання. Коли справа стосується окремих осіб, це складніша процедура,

– сказав Хаддлстон.

"Нам потрібні якісь гарантії того, що вони не є прихильниками Путіна, і ми розглядаємо, які вимоги можуть знадобитися, щоб отримати такі запевнення", – додав чиновник.

Російські та білоруські спортсмени можуть виступати в індивідуальних змаганнях у нейтральному статусі.

Вімблдонський турнір стартує 27 червня та завершиться 10 липня.