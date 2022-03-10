Медвєдєв: Кожен тенісист скаже те саме
26-річний тенісист прокоментував вторгнення російських окупантів на територію України. Данило Медвєдєв обрав нейтральну сторону.
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Російський спортсмен не став засуджувати свою країну через агресію у сторону України. Медвєдєв просто сказав, що хоче миру в усіх країнах світу.
Моє послання завжди одне й те саме – я хочу миру у всьому світі. Вважаю, що кожен тенісист скаже те саме,
– висловився російський тенісист.
Російські тенісисти про війну в Україні
- Медвєдєв виявився не таким сміливим, як найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников, який проти війни в Україні. Колишній тенісист прокоментував вторгнення, яке відвернуло увесь світ від Росії.
- А от інший російський тенісист Андрій Рубльов після одного з переможних поєдинків написав на об'єктиві камери: "Ні війні". Він закликав зупинити військові дії в Україні.
- Відзначимо, що Медвєдєв після початку війни в українській державі прибрав зі свого профілю в інстаграмі російський прапорець в описі сторінки.
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