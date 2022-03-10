Медвєдєв: Кожен тенісист скаже те саме

26-річний тенісист прокоментував вторгнення російських окупантів на територію України. Данило Медвєдєв обрав нейтральну сторону.

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Російський спортсмен не став засуджувати свою країну через агресію у сторону України. Медвєдєв просто сказав, що хоче миру в усіх країнах світу.

Моє послання завжди одне й те саме – я хочу миру у всьому світі. Вважаю, що кожен тенісист скаже те саме,

– висловився російський тенісист.

Російські тенісисти про війну в Україні

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