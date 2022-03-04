Натяк на реакцію на війну в Україні

На сторінці найкращого тенісиста світу та Росії Данила Медвєдєва несподівано зник національний стяг його рідної держави. Підписники гадають, що це реакція спортсмена на війну в Україні, яку розпочала його країна.

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Невже хоч комусь із російських атлетів соромно виступати за країну-агресора. Важливо те, що у росіянина величезна аудиторія в інстаграмі.

Цікаво. Данило Медвєдєв – перша ракетка світу серед чоловіків.



Профіль в інстаграмі Данила Медвєдєва / Скриншот із інстаграму тенісиста

Відзначимо, що це вже далеко не перший російський тенісист, який хоча б якось реагує на військові дії, які відбуваються в Україні.

Найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников першим серед місцевих спортсменів засудив дії влади своєї країни. Колишній атлет прокоментував події, які відвернули увесь світ від Росії.

Інший російський тенісист Андрій Рубльов після одного з переможних матчів написав на об'єктиві камери: "Ні війні". Він закликав зупинити війну в Україні.

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