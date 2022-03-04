Натяк на реакцію на війну в Україні
На сторінці найкращого тенісиста світу та Росії Данила Медвєдєва несподівано зник національний стяг його рідної держави. Підписники гадають, що це реакція спортсмена на війну в Україні, яку розпочала його країна.
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Невже хоч комусь із російських атлетів соромно виступати за країну-агресора. Важливо те, що у росіянина величезна аудиторія в інстаграмі.
Профіль в інстаграмі Данила Медвєдєва / Скриншот із інстаграму тенісиста
Відзначимо, що це вже далеко не перший російський тенісист, який хоча б якось реагує на військові дії, які відбуваються в Україні.
- Найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников першим серед місцевих спортсменів засудив дії влади своєї країни. Колишній атлет прокоментував події, які відвернули увесь світ від Росії.
- Інший російський тенісист Андрій Рубльов після одного з переможних матчів написав на об'єктиві камери: "Ні війні". Він закликав зупинити війну в Україні.
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