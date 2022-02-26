Засуджує рідну країну

24-річний російський тенісист здобув перемогу над Хубертом Хуркачом із Польщі – 1:2 (6:3, 5:7, 6:7). Долю путівки у фінал турніру визначалась у третьому сеті, який спортсмени перевели у тай-брейк, пише 24 канал.

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Андрій Рубльов традиційно для переможця залишив підпис на об'єктиві камери. Російський тенісист несподівано висловив підтримку Україні – країні, яка потерпає від повномасштабного вторгнення російських військ.

Тенісист не підтримує рішення та дії своєї країни. Рубльов написав на камері: "Ні війні, будь ласка".

Як Рубльов підтримав Україну: дивіться відео

Відзначимо, що його суперник Хуберт теж на своїй сторінці в інстаграмі підтримав Україну.

Рубльов став не першим спортсменом із країни-агресорки, який не приймає божевільні рішення очільника Кремля Володимира Путіна. Раніше засудив дії Росії найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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