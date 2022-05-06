Вслед за кораблем

Соответствующее решение принято на конференции ITF. В результате тайного голосования 80% делегатов конференции поддержали исключение федераций стран-агрессоров из состава ITF, 20% высказались против. Таким образом, федерации тенниса России и Белоруссии окончательно отстранены.

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Перед голосованием было дано слово представителям федераций стран агрессоров Якову Шатхину и Сергею Рутенко, которые в один голос заявили о своем категорическом несогласии с отстранением своих организаций.

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин объявил, что ФТУ выступает за отстранение индивидуальных теннисистов. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

К слову. В турнирах WTA и ATP российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Отметим, что российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона-2022. Это первый крупный турнир по теннису, запретивший спортсменам из враждебных стран участвовать в личных соревнованиях.

Хотя ранее сообщалось, что теннисисты этих враждебных стран смогут принять участие в Уимблдонском турнире, если публично осудят агрессию своих государств в сторону Украины.

Однако не все поддержали решение.

В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость. Они заявили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.

Также руководитель WTA угрожает Уимблдону серьезной реакцией.

Однако сами же российские и белорусские теннисисты о войне в Украине не говорят, их позиция достаточно нейтральна. Никто из них не осудил действия своей страны.