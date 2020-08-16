Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Василем Ломаченком. Американець поділився очікуваннями від поєдинку з українським чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC.

Теофімо Лопес назвав бій з Василем Ломаченком особистою справою. Про це повідомляє ESPN.

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"Це завжди було особистим. Але зараз на мені лежить тягар відповідальності за багато речей, що робить цей бій екстраособистим.

Ви побачите, як 23-річний хлопець стає незаперечним чемпіоном світу. Все дуже просто", – сказав Лопес.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Боксери мали зустрітися у травні 2020 року, але через карантин бій перенесли.

WBC оголосила, що поєдинок пройде у вересні. Та промоутерська компанія Top Rank заявила, що бій пройде у жовтні 2020 року.

За попередньою інформацією, бій запланований на 17 жовтня. Боксери начебто підписали контракт, хоча Лопес і вимагав більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.