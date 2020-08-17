Лопес-старший впевнений, що для бою з Ломаченком Лопесу не знадобиться докладати багато зусиль. Американець легко та швидко покладе українця на ринг.

Своїми думками про майбутній поєдинок Лопес-старший поділився у коментарі для Tru School Sports.

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Найлегший суперник для Лопеса

За словами тренера, він радіє, що бій проти Ломаченка таки відбудеться. Він зазначив, що люди, які думали, що Теофімо не погодиться на цей бій, взагалі не розбираються у боксі.

Це найлегший бій, який може провести мій син. Чим кращий суперник, тим легший бій, це будуть прості гроші. Теофімо набагато краще боксує за Ломаченка,

– сказав наставник боксера.

Бій з Ломаченком буде простішим, ніж поєдинок проти Коммі через те, що в українця атакувальний стиль боксу. Він не впевнений, чи вдасться українському боксеру втриматись на ногах від потужних ударів його сина.

Батько також зазначив, що у обох боксерів однакова кількість поєдинків, але Теофімо провів вдвічі менше раундів. У Ломаченка понад 130, а у Лопеса – 60.

Не потрібно говорити про колишніх суперників українця, вони були занадто слабкими для Ломаченка. Початок бою за його словами, має бути дивовижним. Лопес легко та швидко покладе Ломаченка на ринг.

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