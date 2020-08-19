Один з найбільш вправних "трештокерів" сучасного боксу Теофімо Лопес продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Василем Ломаченком. Теофімо знову наговорив багато гидоти на адресу українського боксера.

Американський боксер дав інтерв'ю журналу The Ring. Теофімо не посоромився назвати Ломаченка чортовою с*кою.

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"Нехай весь світ чує, як я називаю Лому чортовою с*кою. Він розуміє, про що я говорю. Мені плювати, що думають інші люди. Головне – робота в рингу, яку покажемо ми з Ломаченком", – заявив Теофімо.

Я розумію, що лізу йому в голову

Лопес зазначив, що йому подобається, коли Ломаченко засмучується. Він навіть припустив, що українець під час їх бою порушить правила та вдарить нижче пояса.

Він думає, що є недоторканним. Коли Ломаченку прилітає точний удар, то він сильно засмучується. Мені це подобається. Не здивуюся, якщо Лома захоче вдарити мене між ніг. Я розумію, що лізу йому в голову, коли ображаю його, а скоро буду ще й бити,

– сказав Лопес.

Разом з тим, 23-річний американець переконаний, що тренувальний процес погубить Василя. Лопес вирішив, що Ломаченко докладає надто багато зусиль.

"Ломаченко думає, що легко переможе мене, але треба подивитися на ситуацію глибше. Він надриває свій зад на тренуваннях. Ми з батьком давно говоримо про це – він перенапружує своє тіло. Я так не роблю ніколи. Згадаймо Річарда Коммі, який вбив своє тіло перед нашим боєм. Ми знаємо, яким був результат. Ломаченко погубить своє тіло в цьому тренувальному таборі", – резюмував боксер.

Ставлення Ломаченка до Лопеса

Український боксер спокійно ставиться до заяв Лопеса. Ломаченко в інтерв'ю LOMA Official TV заявив, що Лопес виконує роботу за двох.

Василь мав на увазі, що йому навіть не доводиться підігрівати інтерес до поєдинку, адже це вже зробив Лопес.

Окрім того, українець обіцяє дати відповідь у ринзі.

Ломаченко – Лопес: коли бій

WBC оголосила, що поєдинок пройде у вересні. Та промоутерська компанія Top Rank, що проведе шоу, заявила, що бій пройде у жовтні 2020 року.

За попередньою інформацією, бій запланований на 17 жовтня. Боксери начебто підписали контракт, хоча Лопес пручався, вимагаючи більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.