Ломаченко пожаліє, що погодився на бій: тренер Лопеса про майбутній поєдинок
Лопес-старший розповів, що Ломаченко зазнає швидкої поразки у поєдинку проти його сина Теофімо. Лопес-молодший не залишить і шансу для українця та покладе його на ринг протягом перших трьох раундів.
Про це заявив він у інтерв'ю для порталу ESPN.
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Перший удар може змінити весь хід всього поєдинку. Батько Лопеса сказав, що Ломаченко ще пошкодує, що погодився на бій проти Теофімо. Він переконаний, що син покладе на ринг українця. Ніхто у світі не передбачав, що Теофімо після 15 поєдинків може стати чемпіоном світу, а потім зможе побитись із Василем Ломаченком.
Ломаченко – Лопес: деталі складних перемовин
- Вперше суперники мали зустрітися 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин.
- Начебто Лопеса не влаштував гонорар, який йому було запропоновано. Українець погодився битися за 3,25 мільйона доларів, американцю запропонували 1,2 мільйона доларів.
- Команда Лопеса заявила, якщо гонорар не збільшать, тоді вони проведуть бій з іншим суперником. Поки перемовини велись, команда Ломаченка вже розмірковувала про іншого суперника, який би міг замінити Лопеса.
- Сторони таки дійшли угоди щодо поєдинку. Правда, зустріч, що планувалася на 3 жовтня відбудеться 17 жовтня.
- У підсумку, гонорар Теофімо складе близько 2 мільйонів доларів. При цьому спочатку планувалося 1,25 мільйона. Повідомляється, що гонорарний фонд на двох боксерів складе 4,7 мільйона. Українець заробить за цю зустріч близько 2,7 мільйона доларів.