Лопес-старший розповів, що Ломаченко зазнає швидкої поразки у поєдинку проти його сина Теофімо. Лопес-молодший не залишить і шансу для українця та покладе його на ринг протягом перших трьох раундів.

Про це заявив він у інтерв'ю для порталу ESPN

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За його словами, Теофімо навіть не помітить Ломаченка на ринзі та швидко завершить поєдинок.

Прогноз від тренера Лопеса – бій продовжиться не більше трьох раундів.

Коли цей монстр продемонструє перший удар у сторону Ломаченка, тоді всі побачать враженого собаку без ніг,

– заявив Лопес-старший.

Перший удар може змінити весь хід всього поєдинку. Батько Лопеса сказав, що Ломаченко ще пошкодує, що погодився на бій проти Теофімо. Він переконаний, що син покладе на ринг українця. Ніхто у світі не передбачав, що Теофімо після 15 поєдинків може стати чемпіоном світу, а потім зможе побитись із Василем Ломаченком.

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