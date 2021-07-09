Готовий провести український двобій з Ломаченком: Редкач опускається у легку вагу

Український боксер Іван Редкач переходить у легку вагу. Українське протистояння з Василем Ломаченком стає ближчим до реальності.

На крок став ближчим до бою з Ломаченком

35-річний боксер Іван Редкач усю кар'єру виступав у першій напівсередній та напівсередній вазі. Тепер українець готовий спробувати свої сили у нижчій вазі, де виступає інший відомий боєць з України Василь Ломаченко.

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Редкач заговорив про нову для себе вагову категорію. Іван заявив, що його менеджер може домовитись із земляком про спільний поєдинок: "Мій бій з Ломаченком? Якщо мій менеджер влаштує бій з Василем, я легко з ним поб'юся. Ломаченко занадто маленький і низький для мене. В напівлегкій і другій напівлегкій вазі Ломаченко – звір, але в легкій вазі все інакше".

Я переходжу в легку вагу. Це моя вагова категорія. Те, що я говорив про Ломаченка – це все серйозно. Наш конфлікт почався не через мене,

– сказав Редкач.

Іван оцінив останнього суперника Ломаченка з Японії Масайоші Накатані. Українець назвав його не справжнім суперником для Василя.

Напружені стосунки Редкача та Ломаченка