Апеляція українця

Менеджер американського боксера Сем Катковскі повідомив, що Редкач подав апеляцію після бою з його підопічним у комісію штату Джорджія. Українець не збирається миритись із поразкою.

Оце так Колишній чемпіон світу Гвоздик різко "наїхав" на Редкача, який образив Україну

35-річний боксер із України переконаний, що суперник завдав удар нижче пояса. Іван чекає дискваліфікації бійця з США та зміни підсумкового результату протистояння на свою користь.

Що сталось у бою Редкач – Прогрейс

Прогрейс краще підготував до бою проти Редкача. Вже у 4 раунді американець міг завершувати бійку, але українець дивом втримався на ногах. Вже у 6 раунді поєдинок таки був завершений. Реджис пробив у печінку та поклав бійця з України на канвас.

Після цього удару Редкач вже не зумів підійнятись на власні ноги, щоб продовжити бій. Однак українець чомусь впав на настил рингу і схопився за пах, як ніби отримав удар нижче пояса. Хоча на відео добре видно, як Реджис пробивав у бік Івана. Здається, 35-річний боксер з України хотів схитрувати у цьому моменті, але на його провокації не повівся суддя двобою. Редкач покинув ринг лише на ношах.

Рефері чомусь присудив Реджису перемогу за суддівськими записками, а не нокаутом. Після зустрічі американська команда подала апеляцію на результат. Комісія переглянула відеоповтор та змінила своє рішення – перемога Прогрейса технічним нокаутом.

Відео скандального епізоду