Український боксер Іван Редкач далі продовжує знущатись із Василя Ломаченка, який проведе бій проти Теофімо Лопеса. Цього разу українець вирішив зробити опитування щодо переможця бою та порівняв Ломаченка з "братом у Христі".

Редкач підкидає дрова у вогонь щодо цього поєдинку. Скандальне сторіс український боксер опублікував у своєму Instagram.

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Знущання Редкача у сторону Ломаченка

Одіозний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вирішив провести опитування серед своїх підписників, у якому дав три варіанти на розгляд. Всі любителі боксу змогли вибрати свій варіант у сторіс щодо результату поєдинку Лопес – Ломаченко.

Все б нічого, якби Лопес не назвав Ломаченка "братом у Христі", що призвело до шквального обговорення у боксерській спільноті. Додамо, що саме таким висловлюванням часто користується інший український боксер Олександр Усик.

Редкач у інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS поділився своєю думкою щодо поєдинку Лопес – Ломаченко. Він вважає, що Лопес буде переможцем цього бою, він сподівається, що американець відправить у нокаут Ломаченка.

Іван Редкач назвав земляка малим та старим боксером, у якого немає голоду до перемог. А от Лопес добре вмотивований на цей бій.



Опитування від боксера / Фото Скрін із інстаграму Івана Редкача

Хто такий Іван Редкач ?33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі. Провів 30 поєдинків, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Редкач не надто люб'язно ставить до обох боксерів. То він через соціальні мережі запропонував Ломаченку перейти в його дивізіон, щоб провести поєдинок один проти одного.

Також Редкач звинуватив наставника Усика у наявності російського паспорта. Як доказ Редкач заявив, що Сергій Лапін взяв участь у чемпіонаті Росії. Тренер Усика відкидає усі звинувачення.

То й взагалі підтримав Лопеса, який буде проводити наступний поєдинок проти Ломаченка. Він закликав Василя бігти якнайдалі від потужних ударів американця. Раніше він прокоментував тренування Лопеса, який готується до бою проти Ломаченка. Він вважав, що ще декілька таких відео і українець би відмовився від поєдинку.

Ломаченко – Лопес: головне про бій