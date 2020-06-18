"Він може не приїхати у США": одіозний боксер Редкач знову поглузував із Ломаченка
Український боксер Іван Редкач прокоментував тренування чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса, який готується до бою проти українця Василя Ломаченка. Він вважає, що ще декілька таких відео і Ломаченко відмовиться від поєдинку.
Відео із тренування американець виклав у своєму Instagram. Цей пост не обійшов стороною боксер Іван Редкач та прокоментував його.
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Ломаченко побачить відео та ще на пів року залишиться в Україні. Він не прилетить у США,
– заявив Редкач.
Боксер попросив Лопеса більше не викладати такі відео. Тому що бій через його ролики може не відбутись.
Ломаченко – Лопес: головне про поєдинок
- Бій між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).
- Через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO.
- Титул IBF все ще належить Лопесу.
Що відомо про Івана Редкача
- 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.
- Провів 30 поєдинків, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.
- У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.