Комісія не оцінила акторську гру Редкача

Іван Редкач та Реджис Прогрейс побились на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США). Українець був зовсім непідготовленим та вже у четвертому раунді опинився на межі нокдауну, але дивом втримався на ногах.

Як це було Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео

32-річний американець у 6 раунді ударом у печінку поклав суперника з України на канвас. Після цього удару Редкач вже не зумів підійнятись на власні ноги. Однак українець чомусь впав на настил рингу і схопився за пах, як ніби отримав удар нижче пояса. Хоча на відео добре видно, як Реджис пробивав у бік Івана. Здається, 35-річний боксер з України хотів схитрувати у цьому моменті. Редкач покинув ринг лише на ношах.

А рефері вирішив порахувати суддівські записки та віддав перемогу Реджису лише за ними, а не нокаутом. Такий епізод не сподобався американській команді Прогрейса. Тому після бою менеджер боксера із США Сем Катковськи відправив запит в Атлетичну комісію штату Джорджія з проханням переглянути результат.

Важливо! Комісія переглянула відеоповтор та змінила підсумкове рішення двобою – перемога Прогрейса технічним нокаутом.

Відео скандального епізоду