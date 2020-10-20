Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зробив ставку на поразку 32-річного українського боксера Василя Ломаченка від 23-річного американця Теофімо Лопеса.

Відео з пачками грошей боксер опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. На відео Редкач показав 15 стопок 100-доларових купюр.

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Я ніколи не робив подібних ставок на бокс ні на один матч, але 17 жовтня мені дуже захотілося поставити ці гроші. Я збираюся витратити їх на екіпіровку молодим бійцям спортивної школи-інтерната БВУФК, де я розпочинав свою боксерську кар'єру. Всім гарного настрою! Дякую за хороший бій, Теофімо,

– написав Редкач.

Редкач поставив на перемогу Лопеса

Останнім часом Редкач висловлювався негативно на адресу Ломаченка. Зокрема, Іван порівняв Ломаченка з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перед поєдинком Ломаченко – Лопес Редкач повідомив, що поставив 25 тисяч доларів на перемогу Теофімо.