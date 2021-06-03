Ребров категорично відмовляється покидати Ференцварош

Сергій Ребров прокоментував до себе інтерес зі сторони інших клубів. Український наставник відмовляється достроково розривати контракт із Ференцварошем.
Категорична позиція Реброва
Сергій Ребров відреагував на інтерес зі сторони інших іноземних команд. Тренер не вів перемовини з представниками жодного зацікавленого клубу.
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Наставник відмовляється достроково покидати угорський Ференцварош. Чинний контракт тренера з клубом розрахований ще на один рік (до 30 червня 2022 року).
Якісь пропозиції є, але я всім відповідаю тільки одне – у мене чинний контракт з Ференцварошем. Як тільки він буде розірваний, тоді ми неодмінно поговоримо,
– відповів Ребров.
Ребровим цікавляться відразу декілька клубів – АЕК, Тоттенхем, Фенербахче та Аль-Айн. Останній запропонував українцю чималу зарплату – 4 мільйони євро на рік. Грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. За інформацією греків, довгі роздуми наставника зірвали призначення.
Стосунки Реброва у Ференцвароші
- Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 поєдинки. Після успішного сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- Після завершення сезону-2020/2021 стало відомо, що стосунки Реброва та Ференцвароша дуже напружені. Хоча угорці поки що не шукають нового тренера для команди. Український спеціаліст має конфлікт з менеджером команди, але аж ніяк не президентом клубу.
- Наставник планував після роботи в Угорщині спробувати повернутись у київське Динамо. Але так швидко стати наступником Мірчі Луческу не вдасться. Кияни продовжили угоду з румунським спеціалістом.