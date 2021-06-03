Ребров категорично відмовляється покидати Ференцварош

Сергій Ребров прокоментував до себе інтерес зі сторони інших клубів. Український наставник відмовляється достроково розривати контракт із Ференцварошем.

Категорична позиція Реброва

Сергій Ребров відреагував на інтерес зі сторони інших іноземних команд. Тренер не вів перемовини з представниками жодного зацікавленого клубу.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Наставник відмовляється достроково покидати угорський Ференцварош. Чинний контракт тренера з клубом розрахований ще на один рік (до 30 червня 2022 року).

Якісь пропозиції є, але я всім відповідаю тільки одне – у мене чинний контракт з Ференцварошем. Як тільки він буде розірваний, тоді ми неодмінно поговоримо,

– відповів Ребров.

Ребровим цікавляться відразу декілька клубів – АЕК, Тоттенхем, Фенербахче та Аль-Айн. Останній запропонував українцю чималу зарплату – 4 мільйони євро на рік. Грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. За інформацією греків, довгі роздуми наставника зірвали призначення.

Стосунки Реброва у Ференцвароші