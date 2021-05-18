Четвертого українця не буде в АЕКу

Сергій Ребров міг змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Наставник відхилив пропозицію греків.

​Це цікаво Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші

Угорський Ференцварош зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту Реброва. Угода тренера з чемпіоном Угорщини розрахована ще на один рік.

Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 матчі.

Після чергового вдалого сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.

АЕК міг скористатись тим, що відносини між угорським клубом та українським тренером сильно зіпсувались. Хоча в Ференцвароші заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.

АЕК із 60 очками завершив цей сезон на 4 місці у чемпіонаті Греції. Такого результату клубові допомогли досягнути відразу три українські футболісти – Дмитро Чигринський, Олег Данченко та Євген Шахов.