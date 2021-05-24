Кожен учасник може заповнити на сайті турнірну сітку Євро-2020 та спрогнозувати, хто вийде з груп, переможе у раундах плей-офф та виграє турнір.
Варте уваги Збірна України на Євро-2020 зіграє в новій формі
Наразі вболівальники найбільше вірять в перемогу Франції. Такий прогноз зробили 34,6% учасників. 16,5% надають перевагу Німеччині, 15,6% Бельгії, а 14,1% Англії. Перемогу України прогнозують 2,5% фанів.
Спрогнозувати переможця Євро на сайті FAVBET може кожен охочий. Приємне доповнення – шанс виграти до 25000 гривень.
- Сума виграшу залежить від кількості вірно передбачених результатів.
- За вірно вгадані місця команд в групах та прохід 1/8 фіналу учасники отримають по 500 гривень.
- За вірно вгаданих переможців чвертьфіналів та півфіналів по 1000 гривень, а за вгаданого переможця фіналу – 1500 гривень.
- Кожен невірно передбачений результат, зменшуватиме суму виграшу на 1500 гривень.