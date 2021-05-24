Кожен учасник може заповнити на сайті турнірну сітку Євро-2020 та спрогнозувати, хто вийде з груп, переможе у раундах плей-офф та виграє турнір.

Варте уваги Збірна України на Євро-2020 зіграє в новій формі

Наразі вболівальники найбільше вірять в перемогу Франції. Такий прогноз зробили 34,6% учасників. 16,5% надають перевагу Німеччині, 15,6% Бельгії, а 14,1% Англії. Перемогу України прогнозують 2,5% фанів.

Спрогнозувати переможця Євро на сайті FAVBET може кожен охочий. Приємне доповнення – шанс виграти до 25000 гривень.