Ребров хоче повернутися у Динамо після відходу Луческу

Сергій Ребров може знову опинитись у київському клубі. Тренер хоче стати наступником Мірчі Луческу, який провів успішний дебютний сезон у Динамо.
Плани Реброва
Сергій Ребров не буде допрацьовувати контракт із Ференцварошем. Його угоду розрахована ще на один рік. 46-річний наставник очолить клуб Аль-Айн з ОАЕ.
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У новому клубі український спеціаліст може суттєво поповнити свій бюджет. Керівництво команди з ОАЕ пропонує Реброву зарплату у 4 мільйони євро на рік.
Щоправда, раніше повідомлялось, що Аль-Айн хоче підписати контракт із Сергієм Станіславовичем на 3 роки. Але наставник хоче вже у 2022 році спробує повернутись до керма київського Динамо. Контракт Мірчі Луческу з киянами розрахований до кінця червня 2022 року. Румунський фахівець успішно розпочав роботу у столиці України. Динамо здобуло три титули – Суперкубок України, Кубок та перемогу у чемпіонаті країни.
Раніше грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. Грецький клуб придумав кумедну відмазку зірваного призначення. Начебто на заваді переходу став сам Сергій Станіславович. Він довго не міг прийняти рішення, що не сподобалось грекам. Тому керуючі клубом відмовились від кандидатури 46-річного українця та вже навіть знайшли нового тренера.
Реброва має конфлікт із Ференцварошем
- Першою причиною, чому зірвався трансфер Реброва в АЕК була чинна угода Сергія Станіславовича з угорським клубом. Ференцварош був готовий розглянути пропозицію, але зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту наставника.
- Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 поєдинки. Після успішного сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- Після завершення сезону стало відомо, що стосунки Реброва та Ференцвароша напружені. Хоча угорці поки що не шукають нового тренера для команди. Український спеціаліст має конфлікт з менеджером команди.
- На наставника полює ще один клуб – турецький Фенербахче. Повідомлялось, що Тоттенхем теж не проти бачити українця на посту головного тренера. Сергій Ребров виступав за англійський гранд протягом 2000/2004 років.