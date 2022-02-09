Хворі спортсмени не можуть тренуватися

Володимир Бринзак розповів про стан здоров'я спортсменів, які перебувають на самоізоляції. Про це повідомляє 24 канал.

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Перед відкриттям Олімпіади-2022, 2 лютого, стало відомо, що Олена Білосюк відправилася на самоізоляцію через коронавірусну хворобу. А напередодні "індивідуалки" позитивний тест здала й Дар'я Блашко.

"Самопочуття в Олени нормальне, але її тримають, тому що показники не в нормі, Оргкомітет має вимоги, яких ми маємо дотримуватися", – сказав Бринзак.

Глава ФБУ запевнив, що спортсмени, у яких виявили коронавірус, навіть попри добре почуття не можуть індивідуально тренуватися. Їм заборонено виходити з кімнат.

Вони повністю ізольовані в кімнатах. У їхньому доступі тренажери, але не більше. Їм не можна виходити з приміщення. Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди. Блашко взагалі без симптомів, але цифри не дають можливості вийти з ізоляції,

– зазначив президент Федерації біатлону України.

Під час індивідуального старту 7 лютого стало зле Валентині Семеренко, тому вона зійшла з дистанції. Згодом з'явилася інформація про те, що біатлоністка достроково покидає Олімпійські ігри.

Бринзак розповів, що Семеренко повернеться до Києва 9 лютого, о 16:00 годині.

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Після прибуття у Пекін головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус. Спершу зазначали, що наставник зможе повернутися до команди через 7 днів після виявлення хвороби. Проте Санітра й досі перебуває на ізоляції.

Юрай Санітра також почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники. Сподіваємося, що найближчим часом він зможе повернутися до команди,

– запевнив Бринзак.

Запасна біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина вже прибула до Пекіну, щоб виступити на Іграх-2022. За словами очільника федерації біатлону України, вона зможе вийти на старт вже у спринтерській гонці, яка відбудеться 11-го лютого.

"Меркушина вже доєдналася до основної команди та почала тренуватися. Вона зможе виступити у спринті. Проте вона пізно прилетіла, потрібно мінімум 7 – 8 днів акліматизації. Тому у неї буде важкий стан для гонки. Але ми нічого з цим не можемо зробити, доведеться ризикувати", – розповів Володимир Михайлович.

Україна може не виступити в жіночій естафеті

Також Бринзак розповів, що біатлоністам психологічно складно змагатися у таких умовах. Наразі не відомо, чи зможе жіноча команда виступити в естафеті.

Команді важко, тому що такий стан. Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже важко, психологічно складно. Здають тести весь час. Не відомо чи буде естафета, оскільки наразі лише троє здорових біатлоністок,

– наголосив фахівець.

Очільник Федерації біатлону оцінив перші старти українських спортсменів.

"Було видно, що Джима та Підручний були готові, але треба, щоб все складалося і були нулі. Дівчата показали непоганий виступ: 10 та 11 позиції. Дмитро – 18-й, це його найкращий результат в індивідуальній гонці. Але ще хочеться на подіум попасти, тому ще є гонки, вони будуть старатися", – підсумував Бринзак.

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