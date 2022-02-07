Прорив Петренко та успіх Джими

У першому індивідуальному старті було заявлено чотири українки: Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Дар'я Блашко. Однак за день до змагань збірна України зазнала втрат, повідомляє 24 канал.

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Блашко здала позитивний тест на коронавірус напередодні "індивідуалки". У Пекін відправилися 5 атлеток з України, одна зі спортсменок мала бути у якості запасної. Проте раніше, 2 лютого, вірус виявили в Олени Білосюк.

Першою на старт з українок вийшла Ірина Петренко. Біатлоністі важко було конкурувати з лідерками на дистанції. Проте на рубежі українка зарекомендувала себе добре. Лютий холод та постійний вітер не були завадою для спортсменки. Ірина закрила чисто всі 20 мішеней.

Цікаво, що саме виступ на Олімпіаду у Пекіні є найкращим особистим результатом українки у цьому сезоні. У фінішному протоколі Ірина опинилася на 11-й позиції.

Юлія Джима стартувала під 32-м стартовим номером. Початок гонки був вдалим для біатлоністки. Проте стійка склалася для Юлії не найкращим чином. Джима заробила по одній штрафній хвилині на другому та четвертому рубежах. Українка фінішувала 10-ю.

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На жаль, Валентина Семеренко зійшла з дистанції після другого вогневого рубежу. Українка закрила всі мішені на першій стрільбі. Натомість "стійка" розпочалася для неї з однієї хиби.

Валентина завершила гонку достроково через те, що не витримала погодніх умов у Пекіні. Їй стало зле на третьому колі, тому тренерський штаб прийняв рішення зняти її з дистанції.

Неочікувана перемога Геррманн

Першість в олімпійській гонці переслідування здобула німкеня Деніз Геррманн. Біатлоністка має одну штрафну хвилину, проте якісна робота на дистанції допомогла їй втримати лідерство.

Цікаво, що для представниці Німеччини ця дистанція не є коронною. Оскільки неодноразово перепоною для Геррманн ставала саме стрільба.

Представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше програла німкені 9 секунд та здобула "срібло" з однією штрафною хвилиною. Норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд стала третьою, попри дві хиби.

Результати індивідуальної гонки у Пекіні

1. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0+1+0) 44:12.7

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +9.4

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+0+0+1) +15.3

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10. Юлія Джима (Україна 0+1+0+1) +1:21.7

11. Ірина Петренко (0+0+0+0) +1:29.5

DNF. Валя Семеренко (0+1+...)