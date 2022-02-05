Невтішний початок для України

Стартером української команди була Валентина Семеренко, за нею Юлія Джима та Артем Прима, на фініш вийшов Дмитро Підручний.

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Україна не найкращим чином розпочала першу гонку олімпійських змагань. Після першої стрільбі Валентина відправила команду на два штрафних кола.

Таким чином "синьо жовті" опинилися наприкінці другого десятку. Та найгірше, що відставання від лідерів становило 1 хвилину та 20 секунд. Всі сподівання на "стійку".

Проте на другому рубежі ситуація не поліпшилася. Валентина не закрила додатковим патроном останню мішень та відправилася на одне штрафне коло. Після виходу з біатлонного стадіону Семеренко була 20-ю.

На жаль, Валентина не вразила і на дистанції.

Натомість головні фаворити гонки – норвежці, вибороли лідерство вже під час першого етапу. Конкуренцію їм склала збірна Італії та Білорусі.

Вихід Джими

Останні показники Юлії Джими не надто подавали надію. Бо ж українці все ніяк не вдавалося вправно відпрацювати на рубежах.

Та під час "лежки" Юлія приємно здивувала. Вона закрила всі мішені, не використовуючи додаткові патрони. Проте суттєво покращити свій показник українці було не під силу. Україна вийшла на 18-ту позицію.

На другому вогневому рубежі біатлоністці знадобилося 2 додаткових патрони. Таким чином українська команда опинилася на 15-й сходинці.

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Перед підходом до фінішу Джима відіграла одну позицію. Але відставання від першого місця було катастрофічно великим. Українка програвала понад 2 хвилини.

Серед лідерів точилася цікава боротьба. Головні фаворити неочікувано скотилися на п'яту позицію. Таріль Екгофф відправила збірну Норвегії на три штрафних кола.

Після другого етапу збірна Франції вийшла на перше місце. Італійці, не втративши своєї стабільності, були другими. Команда зі Швеції – третя.

Стабільний етап у виконанні Прими

Артем Прима вийшов на старт на третьому етапі. Під час "лежки" він використав всі додаткові патрони. На щастя, вдалося уникнути штрафних кіл.

Проте значного прогресу не відбулося – Україна замикає топ-15.

На своїй останній стрільбі Прима використав один додатковий патрон. Артем підняв команду на 13-ту позицію.

Після третього етапу змінили й лідери. Команда ОКР окупувала лідерство. Шведи перебралися на другу позицію, а французи зі двома штрафними відкотилися на третє місце.

Старання Дмитра Підручного

Всі головні сподівання покладали на Дмитра Підручного. Та на превеликий жаль біатлоністу не вдалося покращити ситуацію.

На стрільбі Дмитро "намазав" та відправив команду на одне штрафне коло.

На останньому рубежі українець відпрацював з нулем. Таким чином Підручний фінішував 13-м.

За олімпійські медалі світові лідери боролися до останнього. Майже три збірні вийшли одночасно з біатлонного стадіону. Першою була команда ОКР, друга – Швеція, а на третій позиції – Норвегія.

Та на останніх метрах Йоганнес Бьо виборов перемогу у француза, а "бронза" залишилася для атлетів ОКР.

Результати змішаної естафети на Олімпіаді-2022

1. Норвегія

2. Франція

3. ОКР

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13. Україна