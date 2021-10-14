У пошуках ігрової практики: Лунін хоче покинути Реал
Джерело:Fichajes.net
Андрій Лунін незадоволений відсутність ігрової практики у Реалі. Український голкіпер готовий покинути Мадрид.
Готовий покинути іспанський гранд
Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті зовсім не довіряє Луніну. Андрій програє конкуренцію бельгійцю Тібо Куртуа. 22-річний воротар з України готовий покинути іспанський гранд у пошуках ігрової практики.
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Страж воріт збірної України буде просити керівництво "вершкових" ставити його на трансферний ринок вже влітку 2022 року. Лунін незадоволений відсутністю ігрової практики. Футболіст хоче не лише тренуватись.
Відразу декілька європейських клубів зацікавлені у придбанні українського голкіпера.
Цікаво, що нещодавно наставник Реала заявляв, що незабаром українець зіграє перший свій офіційний поєдинок за іспанський клуб у Ла Лізі.
Скромна кар'єра Луніна в Реалі
- Лунін став гравцем Реала у 2018 році, перейшовши із луганської Зорі. Відтоді зіграв лише один офіційний матч за іспанський гранд. Сталось це січні 2021 року у кубковому поєдинку проти Алькояно, який закінчився ганьбою для "вершкових" – поразка 2:1. Андрій став одним із винуватців фіаско.
- Після цього більше не з'являвся на полі. Голкіпер неодноразово проявляє свою майстерність на тренуваннях, але не отримує довіри тренера.
- Реал відмовився відпускати воротаря. У команді заявляли, що бачать у стражу воріт талант та перспективу.
- Лунін ще раніше говорив про відхід із клубу. Послугами футболіста були нібито зацікавлені Гранада, Хетафе, Кадіс та Еспаньйол. Також турецький Бешикташ не проти був бачити Луніна у своєму складі. Але усі ці зацікавленості залишились на рівні чуток.