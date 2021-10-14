Гецко: Степаненко ледь пересувався у другому таймі

32-річний опорник Тарас Степаненко провів увесь матч проти боснійців у Львові. Гравець збірної України після прикрої втраченої перемоги розкритикував стан газону "Арени Львів". Півзахисник Шахтаря переконаний, що на такому полі не можна проводить поєдинки такого рівня.

До теми Футболісти збірної України жорстко розкритикували поле "Арени Львів"

"Синьо-жовті" неодноразово спотикались та падали. Що не скажеш про гравців суперника. Колишній нападник збірної України Іван Гецко відповів на слова Степаненка. Гецко порекомендував опорнику не шукати проблем, а покопатись у собі: "Після досить впевненої перемоги української збірної минулої суботи над фінами очікував від неї більшого. А проти боснійців прудкості нашим вистачило хвилин на тридцять, далі – одне розчарування".

Також стан газону розкритикував інший футболіст збірної України Ілля Забарний.

Ексфорвард національно команди залишився незадоволений фізичною формою українців. У другому таймі підопічні Олександра Петракова повністю віддали ініціативу супернику.

Тут ще Тарас Степаненко здивував своїми висловлюваннями, що, мовляв, грудкувате поле "Арени Львів" завадило нашим зіграти краще. Він нехай, перш за все, пошукає причини в собі, чому після перерви ледве пересувався. А газон, як відомо, однаковий для всіх учасників матчу, тим більше, що якщо хтось і міг висловлювати якісь претензії, так, скоріше, балканці, які частіше контролювали м'яч і розігрували комбінації,

– заявив Гецко.

Розкритикував колишній нападник і заміни Петракова: "Не вгадав цього разу Петраков і з замінами, особливо дивно виглядає його ігнорування Артема Довбика, хоча саме він зі своїми антропометричними даними міг нав'язати боротьбу гостям.