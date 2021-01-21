У вівторок, 20 січня, Реал гостював на стадіоні Алькояно у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Дебют Андрія Луніна був зіпсований несподіваною поразкою від аутсайдера матчу.

Алькояно – Реал 2:1

Голи: Сольбес, 80, Касано, 115 – Мілітан, 45

Одноосібними фаворитами цього протистояння були підопічні Зінедіна Зідана. Француз у матчі проти третьолігової команди вирішив поекспериментувати зі складом та дав відпочити своїм лідерам. Нарешті свій шанс вперше за три роки у клубі отримав Андрій Лунін. Голкіпер перебуває у розташуванні "вершкових" ще з 2018 року, але так ще не зіграв жодного офіційного поєдинку за "Королівський клуб", пише 24 канал.

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Реал на правах фаворита активніше розпочав поєдинок. Щоправда, поле було не у найкращому стані для швидкісного футболу. У декількох моментах на заваді потужних ударів мадридців ставав воротар Алькояно.

Однак активність гостей була винагороджена. Наприкінці першого тайму гравці з Мадрида розмочили нулі на табло місцевого стадіону. Мілітан відгукнувся на подачу в штрафному майданчику та класно пробив під стійку – 0:1 без шансів для голкіпера. Гол у роздягальню від гостей.

Свою гармату по перерві перевірив і Лукас, але знову воротар показав справжній клас на лінії власних володінь. По ходу зустрічі Зідан почав випускати на поле своїх лідерів, але вони теж не змогли подвоїти перевагу.

Але тут свої "зуби показали" господарі. Сольбес виявився найспритнішим у воротарському майданчику гостей, скориставшись невпевненою грою на виході від Луніна переправив з кутового м'яч точно у вже порожні ворота – 1:1.

Як не старались команди, але матч завершити в основний час так і не вдалось. На них чекали два додаткові тайми по 15 хвилин. Реал почав справжню навалу на ворота суперника. Декілька разів м'яч з лінії виймали захисники Алькояно. До всього додалось і вилучення Лопеса, який зіграв грубо та побачив перед собою друге жовте світло у матчі.

А от за 5 хвилин до закінчення другого додаткового тайму господарі шокували мадридців голом. Гравці Алькояно швидко вибігли у контратаку, але дещо пригальмували в останній стадії, що у підсумку й принесло результат. Касано зіграв на випередження зі своїм опікуном та легко переграв Луніна, який зовсім невдало зіграв на виході – 2:1. Цей результативний удар у зустрічі поставив грубу крапку – сенсаційний виліт Реала з Кубка Іспанії.

Алькояно – Реал відеоогляд