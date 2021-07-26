Леганес отримав відмову від Реала
Іспанський Леганес звертався у Реал в спробі орендувати українського голкіпера Андрія Луніна.
До речі Лунін провів матч у статусі капітана Реала: фото
Як зазначає джерело, "пепінерос" поки було відмовлено в цьому переході.
Окрім Луніна, серед варіантів підсилення Леганес розглядає ексворотаря Атлетіка Більбао Яго Ерреріна. Останній покинув баскський клуб після 8 років перебування.
- Раніше іспанське видання Marca повідомляло, що новий тренер Реала Карло Анчелотті розраховує на Луніна.
- Повідомлялося, що Анчелотті надасть Андрію ігрову практику у всіх турнірах, де виступатиме Реал.
- Також була інформація, що іспанський клуб Реал Ов'єдо знову хоче орендувати українця. Поки далі розмов тема переходу Луніна в Ов'єдо не зайшла.