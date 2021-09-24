Напередодні матчу з Вільярреалом в чемпіонаті Іспанії головний тренер Реалу Карло Анчелотті провів традиційну пресконференцію.

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Одне з питань було про ротацію воротарів в команді. Поки всі матчі в цьому сезоні провів Тібо Кутруа. Натомість українець Андрій Лунін поки дивиться гру з лави для запасних.

"Воротар – це інша позиція. У нас дуже сильний молодий гравець. Ідея полягає в тому, щоб надати йому хвилини. Лунін заслуговує зіграти, і невдовзі зіграє", – розповів Карло Анчелотті.

Варто відзначити, що з моменту переходу в Реал влітку 2018 року, Лунін зіграв за команду в офіційному матчі лише одного разу – 20 січня 2021 року в кубковому матчі проти Альякояно. Тоді Реал поступився.

Натомість Лунін вже тричі відправлявся в оренди – в Леганес, Вальядолід та Реал Ов'єдо. При цьому що в Вальядоліді він теж був позбавлений ігрової практики, за пів року лише двічі зігравши у кубкових матчах.